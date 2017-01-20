В Госдуме рассмотрят ратификацию соглашения по "Турецкому потоку"

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В Госдуме в первом чтении рассмотрят ратификацию соглашения по "Турецкому потоку". Согласно проекту, газопровод пройдёт через Чёрное море по европейской части Турции до границы с Грецией.

Законопроект о ратификации соглашения по газопроводу "Турецкий поток" в первом чтении рассмотрят в Госдуме. Цель документа - создать благоприятную правовую базу для строительства и эксплуатации морских и наземных участков новой газовой системы, передает "ТВ Центр".

Согласно проекту, газопровод пройдёт через акваторию Чёрного моря по европейской части Турции до границы с Грецией. Топливо будут поставлять по двум нитям, общей протяжённостью более тысячи километров. Первая предназначена для турецких потребителей, вторая - для европейского рынка.

"Мы считаем, что альтернативные пути поставки газа в Европу более чем актуальны. И не только для России, но и для самой Европы. В этой связи, конечно, мы ратификацию поддержим", - сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.