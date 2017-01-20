На Камчатке должницу доставили в суд полуобнаженной

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Елизовский районный суд Камчатки назначил девушке-должнице наказание в виде ареста на трое суток. И, оказалось, что такое решение принято не из-за неуплаты, а из-за поведения молодой особы. Она не только грубо выражалась, но и побила сотрудников полиции. А её внешний вид шокировал многих.

Виктория Коновалова, судя по внешнему виду, из дома выходить не собиралась, и уж тем более не ждала гостей. Но эти гости приглашения никогда и не ждут. К девушке нагрянули судебные приставы, передает "ТВ Центр".

Вместе с приставами пришёл и участковый. Мужчины еще долго стояли, заливаясь смехом оттого, какую реакцию вызвало их появление у полуобнаженной девушки. А потом надели на нее наручники и поволокли на улицу, в чем была. В Петропавловске-Камчатском сейчас сильный мороз, но должницу, почему-то повезли прямо в трусах и майке.

Участники неудобной сцены столько сняли на телефоны, что хватило бы на фильм. С "перчинкой" не только видео, но и аудиосопровождение. Девушка, тут ее можно понять, сложившимися обстоятельствами недовольна, и в выражениях не стеснялась, впрочем, как и приставы.

В камчатском управлении Федеральной службы судебных приставов ситуацию объясняют так: долг Виктории составляет 20 тысяч рублей. За неуплату ей начислили штраф в размере одной тысячи, кроме того, девушка была обязана явиться в суд.

Так как на сигналы приставов должница, якобы, не реагировала, на нее оформили принудительный привод. Представители власти должны были доставить ее в управление ФССП, а оттуда к судье. Цели увезти ее в одном белье, по словам правоохранителей, не было. Стриптиз гражданка устроила сама.

"Один из приставов заметил дома у женщины халат и взял его. Так как гражданка оказывала сопротивление и вела себя неадекватно, к ней пришлось применить спецсредства - наручники, для доставления ее в Елизовский районный отдел", - сообщила пресс-секретарь камчатского управления судебных приставов Вероника Юрьева.

Девушка несколько раз ударила по лицу одного из приставов, на видео она, правда, этот фрагмент снимать не стала. Но пострадавший снял побои.

Кажется, в этой истории, несмотря ни на что, каждый добился желаемого. Приставы, всё же, доставили должницу в суд, а сама Виктория Сергеевна, разбив стулом стекло в судебном зале ожидания, наконец, дождалась полиции. Правда, вместе с мужчинами в форме приехали и люди в белых халатах. Сейчас девушка в психоневрологическом диспансере, ожидает обследования.

Евгения Карих, "ТВ Центр".