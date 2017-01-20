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В пятницу в Крыму отмечают день республики. В нескольких городах полуострова пройдут праздничные мероприятия.

Крымчане празднуют день республики. Сразу в нескольких городах вечером пройдут концерты, фотовыставки, конкурсы и игры, передает "ТВ Центр".

В Симферополе - автомобильный флешмоб. Его организаторы планируют выстроить из машин гигантский контур полуострова. Зрелищное представление будут снимать не только с земли, но и с воздуха. День Республики отмечается ежегодно, и проводится в честь дня провозглашения автономии полуострова.