В Приморье на следующей неделе прооперируют раненого тигренка

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В Приморье ветеринары приняли решение перенести операцию раненого амурского тигренка. Как говорят специалисты, полугодовалому хищнику необходимо набраться сил. Сейчас он в стабильном состоянии. За каждым его движением врачи наблюдают круглосуточно.

Сколько поел, хорошо ли спал. За поведением раненного тигренка сейчас наблюдают лучшие зоологи и ветеринары Приморья. Каждое движение пациента отслеживают видеокамеры, передает "ТВ Центр". Их специально установили в вольере, где сейчас находится хищник. Сейчас он больше лежит, редко поднимается. Но если встает, то делает это достаточно уверенно. А значит, не потерял зрение.

Сейчас раненый тигренок постепенно приходит в себя. Он уже реагирует на людей, пьет воду и немного ест. Поэтому специалисты решили сейчас не обездвиживать полосатого пациента для детального осмотра, а дать ему возможность набраться побольше сил для сложной операции

Раненого зверя неделю назад обнаружили на севере Приморья. Браконьеры, видимо, случайно напали на след тигрицы и двух ее котят. Пуля попала в голову одному тигренку. Матери пришлось его оставить, чтобы спасти здорового. Раненого зверя обнаружили лесники и доставили в центр реабилитации.

"Мы успели вовремя его привезти. Потому что он был уже во льду. Если бы еще немного, он бы погиб", - сообщил директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Сейчас тигренку дают антибиотики и обезболивающие. Ранение головы сильное. Специалисты не исключают, что животное может остаться инвалидом. "Одна из опасностей это глаз, потому что сейчас он запавший, и мы до сих пор не можем понять причину заражения глаза без хирургического вмешательства. Это как раз хирургическая операция ответит на такой вопрос", - отметил руководитель отдела по сохранению редких видов Всемирного фонда дикой природы Павел Фоменко.

Ветеринары вынуждены подождать несколько дней, пока состояние хищника не стабилизируется. Операцию проведут на следующей неделе. "Несмотря на то, что есть положительные тенденция, к сожалению, такие травмы как переохлаждение или ранение головы, они могут наступить не на второй и не на третий день, а после. Опасность того, что тигренок может не выжить, сохраняется. Мы не знаем, что происходит внутри организма", - рассказал директор Приморского филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Вероятнее всего, даже после успешной операции тигренок останется в неволе. Самостоятельно жить в дикой природе он теперь не сможет.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.