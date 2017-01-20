Под Москвой взорвалась сауна

Теги: взрыв Происшествие подмосковье

Взрыв произошел в сауне на улице Красной в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали двое. В ГУ МЧС по Подмосковью отметили, что причиной происшествия стал хлопок газа.

В Люберцах в местной сауне прогремел взрыв. Как сообщает портал Life, инцидент произошел на улице Красной.

К месту взрыва выехали пожарные службы и врачи. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

Между тем, ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области передает, что причиной инцидента стал взрыв газового баллона. В результате повреждены три плиты на первом этаже и две плиты на втором. Возгорания нет. Кроме того, сообщается о двух пострадавших. Их состояние неизвестно.