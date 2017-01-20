Roshen закрывает фабрику в Липецке по политическим причинам
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В апреле 2017 года Roshen полностью остановит производство Липецкой кондитерской фабрики в России. Как рассказали в пресс-службе корпорации, такое решение продиктовано экономическими и политическими причинами.
Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России. Как сообщает ЛІГА.net, это решение было принято по экономическим и политическим причинам. Отмечается, что с 2013 года производство продукции на Липецкой фабрике упало в три раза.
В пресс-службе корпорации подчеркнули, что полная остановка производства запланирована на апрель 2017 года.
13 января бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин попросил главу Службы безопасности страны Василия Грицака возбудить дело о госизмене против президента Петра Порошенко, а также его окружения и менеджеров компании Roshen. По его словам, они во время "вооруженного конфликта с Россией" организовали работу принадлежащей украинскому лидеру липецкой фабрики Roshen. В 2016 году, как отметил Кузьмин, из-за работы фабрики, в российский бюджет было перечислено почти 600 миллионов рублей.
В мае 2016 года сообщалось, что покупателем липецкой кондитерской фабрики может стать холдинг "Славянка". Однако в корпорации заявили, что из-за ареста имущества Липецкой фабрики, который был наложен СКР в рамках уголовного дела, продать ее невозможно.
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