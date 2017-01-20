Теги: Москва собянин завод

Московский завод "Авангард" получит статус промкомплекса в год своего 75-летия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения завода.

Столичный завод "Авангард" получит статус промкомплекса в год своего юбилея. "Насколько я знаю, "Авангарду" исполняется на следующей неделе 75 лет. Это настоящий юбилей. С учетом того, что еще в начале 2000-х годов. Предприятие фактически останавливалось. Сегодня оно является флагманом не только отрасли, но и одним из лучших предприятий в мире, которое выпускает такого рода продукцию", - приводит слова мэра АГН "Москва".

Он подчеркнул, что Москва гордится таким предприятием. Он пожелал заводу динамичного развития, работникам - повышения зарплат. "Со своей стороны будем оказывать всемерную поддержку и в развитии, и оказании льгот, в частности, мы с руководством предприятия собираемся присвоить статус промышленного корпуса, что примерно на 20% уменьшит налоговую нагрузку. Со своей стороны, я думаю, эти деньги будут вложены в развитие предприятия. Хотел еще раз поблагодарить коллектив за ваш самоотверженный труд, спасибо, ваша продукция очень важна и для обороны страны и для защиты нашей любимой столицы", - отметил Собянин.