Боевики ИГ разрушили несколько памятников в Пальмире

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Часть древнеримского театра и тетрапилон уничтожены боевиками в Пальмире. Исторические сооружения могли пострадать в период с 26 декабря по 10 января. Отмечается, что их разрушили террористы ИГ.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) разрушили часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон на территории древнего комплекса в городе Пальмира в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

В частности, разрушенным оказался фасад здания театра. По предварительным данным, исторические памятники могли пострадать в период с 26 декабря прошлого года по 10 января нынешнего.

Ранее сообщалось, что весной 2016 года правительственные силы Сирии при поддержке ВКС России отбили Пальмиру у боевиков "Исламского государства". Несколько лет террористы целенаправленно разрушали этот древний город. А отступая, оставили множество снарядов. Разминированием древней части Пальмиры занимались российские саперы.

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