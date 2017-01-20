В убийстве 69-летнего москвича заподозрили его брата

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По подозрению в убийстве 69-летнего москвича задержан его брат. Следствие предполагает, что мужчина зарезал своего родственника в ходе ссоры.

В столице по подозрению в убийстве 69-летнего мужчины задержан его 70-летний брат. Тело москвича с колото-резаными ранениями было обнаружено в четверг в одной из квартир на улице Стромынка, передает АГН "Москва".

Как сообщили в СКР, 70-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес своему брату несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

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