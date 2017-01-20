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Желтый уровень опасности объявлен в Москве 20 января из-за ветра. В пятницу его порывы местами достигают 13-18 метров в секунду.

В пятницу в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Синоптики отметили, что в столице 20 января дует западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы достигают 13-18 метров в секунду. Ночью эти показатели возрастут до 15-20 метров в секунду.

Между тем, Гидрометцентр отмечает, что в начале новой недели в столице потеплеет.