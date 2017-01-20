Расстрелявший полицейских в Москве может быть ранен

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В федеральный розыск объявлен 35-летний Константин Гурченко, который накануне вечером открыл стрельбу по полицейским на Зелёном проспекте в Москве. Его пытались задержать за кражу, но он оказал сопротивление. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Криминальная история произошла накануне вечером возле дома номер 6 по Зеленому проспекту. Сотрудники МВД разыскивали подозреваемого в краже велосипедов. При попытке задержания мужчина открыл огонь на поражение, передает "ТВ Центр".

"Произвел несколько выстрелов из травматического оружия по полицейским. В результате чего двое сотрудников полиции получили ранения. Злоумышленник скрылся. Пострадавшим сотрудникам полиции оказывается медицинская помощь. Принимаются меры к розыску и задержания подозреваемого", - сообщил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве Михаил Миськов.

Стрелявшим, как уже удалось выяснить следствию, оказался 35-тилетний Константин Гурченко. При обыске в его квартире нашли оружие, боеприпасы и лицензию частного охранника. Мужчина, рассказывают соседи, раньше служил в армии. У него есть военная подготовка. В контакт ни с кем не вступал, всегда старался держаться в тени.

"Редко его видела. По-моему, был благополучный, чисто внешне. То есть, никаких видимых проблем не наблюдалось", - рассказала соседка Анна Пыхтина.

В последнее время в двушке, где жил вместе с матерью и сестрой, Гурченко появлялся редко. Но именно там, уверены следователи, попытался скрыться после преступления. Дома в этот момент, видимо, никого не было.

Мать предполагаемого преступника отвезли в отделение полиции. Сейчас её допрашивают. Задержать "Перовского стрелка" - как его уже окрестили в прессе - по горячим следам не получилось.

Гурченко - его полицейские возможно успели ранить ответным огнем - объявлен в федеральный розыск. Поступила ориентировка на три машины, на которых он мог скрыться. Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит серьезный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Михаил Шекоян, Павел Винокуров, Дмитрий Ситковский, "ТВ Центр".