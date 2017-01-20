Собянин поздравил коллектив завода "Авангард" с 75-летием

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В пятницу Сергей Собянин побывал на одном из крупнейших оборонных предприятий Москвы. На заводе "Авангард" производят элементы комплексов ПВО. И качество этой продукции соответствуют самым высоким мировым стандартам. Предприятие готовится отметить 75-летие. Оно было создано в 1942 году и с тех пор прошло через несколько этапов модернизации. В ближайшее время завод получит статус промышленного комплекса и налоговые льготы.

С виду обычный ангар, а в нем финальная стадия производства ракет С-400 и С-500. Продукция эта секретная и наблюдать за процессом весьма интересно, передает "ТВ Центр". Ракету закатывают в огромную зеленую трубу. Затем герметично закрывают. Здесь регламентировано все, вплоть до температуры и влажности, чтобы обеспечить столь капризному и сложному изделию должное хранение. На заводе "Авангард" в каждом цехе, а их здесь 14, строгое распределение технологических этапов.

Производство проходит полный цикл. От прихода деталей и до выпуска самих материалов. Продукция вполне способна конкурировать с мировыми аналогами. В России же по коэффициенту результативности у завода "Авангарда" - самый лучший результат. С наступающим юбилеем, 75-летием, сотрудников поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. И отметил, что правительство Москвы в ближайшее время присвоит заводу статус промышленного комплекса.

"Москва гордится таким предприятием, оно одно из лучших в нашей столице. Мы все желаем развития динамичного развития, повышения зарплат работникам предприятия, развития цехов, развитие производства. Со своей стороны будем оказывать всемерную поддержку и в развитии, и оказании льгот, в частности, мы с руководством предприятия собираемся присвоить статус промышленного комплекса, что примерно на 20% уменьшит налоговую нагрузку в городской бюджет", - рассказал Собянин.

Москва является важной производственной площадкой крупнейшего оборонного концерна России "Алмаз-Антей". Именно в столице производятся ракеты для комплексов ПВО. В структуру концерна входят почти 60 научных организаций и промышленных предприятий из 18 регионов России. 100% акций концерна находятся в государственной собственности. Основные заказчики - страны СНГ и Азии. Завод при этом работает исключительно с российскими деталями. Подобная принципиальная позиция легко объяснима.

Объем выпускаемой продукции только за 4 года увеличился втрое. Но и это не все, на что способен завод. Все благодаря амбициозной программе по автоматизации производства. За последние три года технологический процесс обновился на 40%.

Александра Сергомасова, Михаил Федоров, Андрей Талалай и Алексей Комаров. "ТВ Центр".