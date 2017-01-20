В Филатовской больнице вернули чувствительность руки школьнику

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Микрохирурги Филатовской больницы провели сложную операцию 15-летнему пациенту с Дальнего Востока, чтобы вернуть подвижность и чувствительность его повреждённой руке. Через несколько месяцев юноша сможет забыть о травме. В больнице готовят к операциям и других юных и совсем маленьких пациентов, которым необходимо высокопрофессиональное хирургическое вмешательство.

Микрохирурги Филатовской больницы чувствуют себя ювелирами, когда устанавливают операционный микроскоп и кропотливо сшивают и тончайшие стенки артерий, и повреждённые нервы, передает "ТВ Центр".

15-летний пациент с Дальнего Востока на новогодних каникулах занимался спортом, после тренировки резко толкнул стеклянную дверь. Разлетевшиеся осколки, сильная потеря крови, при ранении оказались повреждены локтевая артерия, нерв, сухожилия. Совершенно не чувствовал пальцы, не мог сгибать. Местные врачи, оказав первую помощь, связались с отделением микрохирургии Филатовской больницы - можно ли направить пациента в столицу.

"По прилёту в Москву они сразу были доставлены к нам в больницу, где была в экстренном порядке выполнена операция. Под оптическим увеличением, с использованием операционного микроскопа нами были восстановлены все поврежденные сухожилия, поврежденный локтевой нерв и восстановлена целостность локтевой артерии", - рассказал заведующий отделением микрохирургии детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова Александр Александров.

Гипсовую лонгету поносить, конечно, придётся. Но максимум через полгода, обещают врачи, чувствительность руки восстановится полностью. Впрочем, специалисты недавно созданного на базе Филатовской больницы детского Центра хирургии кисти занимаются не только травмами, экстренными случаями реплантации - приживления конечностей. Но еще и коррекцией врожденных патологий.

"Нет пальцев, лишние пальцы, сросшиеся пальцы, деформированные пальцы, не функционирующие сегменты - вот в данном случае традиционно на протяжении многих лет этим занимаются специалисты-ортопеды", - отметил доктор медицинских наук, заместитель главного врача детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова Дмитрий Выборнов.

У Николая Тарасова - сложный и совсем маленький пациент, ему всего год и семь месяцев. Малышу некоторое время назад уже удалили лишний палец на руке, теперь занимаются деформированным другим. "В настоящее время мы планируем выполнить ему операцию, которая будет заключаться в исправлении деформации фаланги, укорочение самого сегмента, потому что палец, как мы видим, очень длинный, непропорционально по отношению к другим пальцам", - рассказал заведующий отделением ортопедии и травматологии детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова.

А 16-летний Никита Кузин из Тулы еще только ждет операции. Ему провели обследование - УЗИ, компьютерную томографию - обнаружили новообразование локтевого нерва.

Микрохирургам-ювелирам Филатовской больницы Никита доверяет безоговорочно и очень надеется, что после операции сможет снова заниматься любимым боксом.

Юлия Богоманшина, Виктор Мальцев, Илья Хуртин, "ТВ Центр".