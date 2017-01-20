В Люберцах при взрыве газа пострадали два человека

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В одном из домов в подмосковных Люберцах произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента пострадали два человека.

Два человека пострадали в подмосковных Люберцах при взрыве газового баллона. ЧП произошло на первом этаже сауны на улице Красная, передает "ТВ Центр".

Хлопок был такой силы, что взрывной волной выбило четыре бетонные плиты и обрушились конструкции здания. В результате ЧП пострадали 40-летний мужчина и 53-летняя женщина. У мужчины - ожоги, у женщины - закрытая черепно-мозговая травма.

Причины инцидента еще предстоит выяснить. Известно, что это здание не было газифицировано.

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