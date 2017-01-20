В Красногорске водители заблокировали штрафстоянку, чтобы забрать свои машины

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В Красногорске автовладельцы не могли забрать машины без оплаты штрафов. Похожие инциденты происходят и в других регионах России. В Госдуме требуют от Генпрокуратуры проследить за нарушениями прав автомобилистов.

В Красногорске развернулось противостояние между автовладельцами и недобросовестными работниками штрафстоянки. Водители жалуются, что им не отдают эвакуированные машины, а сначала требуют оплатить услуги эвакуаторов, каждый час стоянки и сами штрафы, передает "ТВ Центр".

Но это требование нарушает действующий закон - с первого сентября 2016 года было принято постановление, согласно которому водители имеют право забирать свои автомобили, просто предъявив документы. А уже потом в течение 70 дней, производить оплату.

Автовладельцы Красногорска в ходе противостояния даже заблокировали спецстоянку и перекрыли ворота, мешая тем самым прибывающим эвакуаторам. В дело вмешались сотрудники ГИБДД.

В итоге, после нескольких часов на морозе, свои машины собственники получили и написали письмо с жалобами в Минтранс Московской области. Теперь эту штрафстоянку ждут проверки.

Похожие инциденты происходят и в других регионах России. В Госдуме требуют от Генпрокуратуры проследить за нарушениями прав автомобилистов.