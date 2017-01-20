Москвичи могут предложить свои идеи об организации движения в городе

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Дорожная ситуация в городе теперь в руках самих москвичей. В столице запущен новый краудсорсинговый проект.

Плохо отрегулирован светофор, неправильно установлены дорожные знаки, сбои в работе автобусов и троллейбусов, неровные велодорожки - обо всём, что не нравится и что хочется изменить, можно написать на сайт Общественной палаты Москвы.

В проекте участвует и Центр организации дорожного движения - именно его специалисты будут внимательно анализировать предложения и жалобы горожан, а лучшие – реализовывать.

Сделать это можно в течение месяца. Но если проект горожанам понравится, его продлят.