Российский электробус выйдет на маршрут М2 "Фили"

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В Москве начались испытания электробуса российского производства. Он будет курсировать по маршруту М2 "Фили".

На автобусе с электрическим аккумулятором скоро смогут прокатиться москвичи и гости столицы. Новый экспериментальный электробус начал движение по маршруту М2, передает "ТВ Центр".

В стандартном автобусном кузове размещён не привычный двигатель, а литиевая батарея. Во время стоянок она будет заряжаться от розетки, после чего электробус сможет совершать пробеги на несколько десятков километров.

Машина произведена группой ГАЗ. Создать отечественный электробус также пытаются на КамАЗе. А продукция китайских и европейских производителей не очень подходит для русской зимы.

Если первые дни испытаний пройдут хорошо, регулярная перевозка пассажиров начнётся на следующей неделе.