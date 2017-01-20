Прокуратура потребовала пожизненно лишить Багдасарян прав

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Прокуратура направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав скандальной гонщицы Мары Багдасарян. Это сделано после проверки, которая подтвердила наличие у девушки медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами.

Савеловская межрайонная прокуратура направила в суд иск о пожизненном лишении скандальной гонщицы Мары Багдасарян водительских прав. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Это сделано по результатам проверки, подтвердившей наличие у девушки медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами. "Рассмотрение искового заявления находится на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.

8 января стало известно, что Багдасарян задержали за 55 неоплаченных штрафов. Через два дня она начала выполнять постановление суда, который приговорил её к обязательным работам почти на 600 часов. Журналисты засняли на видеокамеры, как она перекладывала бумаги в управляющей компании ГБУ "Жилищник". Работать дворником, как выяснилось, ей не позволяет здоровье.

Спустя два дня, гонщица перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге девушка вновь была взята под стражу на 15 суток на прошлой неделе за прогулы обязательных работ.

Между тем, прокуратура Москвы уже выражала готовность ходатайствовать о пожизненном лишении Багдасарян прав. Там заявляли, что у суда столичного района Аэропорт есть данные об имеющемся у нее заболевании, которое противопоказано управлению автомобилем.

В мае 2016 года группа представителей "золотой молодежи", среди которых была Багдасарян, устроила гонку на внедорожнике по дорогам столицы. Они уходили от преследования полицейских, оскорбляя их и грубо нарушая правила.

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