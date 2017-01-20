Напавшему на инкассаторов в Химках не удалось украсть деньги

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В подмосковные Химки направлены специалисты Следственного комитета России для выяснения причин ночного происшествия. Там у одного из торговых центров неизвестный обстрелял из ружья двух инкассаторов, в результате чего один из них скончался на месте. Похитить деньги злоумышленнику не удалось, зато удалось скрыться.

Следственные действия завершились только утром, оцепление сняли. Торговый центр, у стен которого ночью произошло нападение на инкассатора, работает в обычном режиме. Оперативникам пока удалось лишь в общих чертах восстановить картину преступления, передает "ТВ Центр".

"Следствием установлено, что 20 января 2017 года в 0:10 минут инкассатор "Инкахран сервис" и сотрудник частного охранного предприятия, завершив инкассацию одного из магазинов, подверглись нападению", - сообщила старший помощник руководителя СКР по Московской области Елена Фокина.

Преступник совершил нападение, как только инкассатор и охранник вышли на улицу. Стрелял из ружья. 38-летний сотрудник ЧОП от полученных ранений скончался на месте. Инкассатор с деньгами успел укрыться в безопасном месте. Нападавший скрылся.

Инкассация происходила ночью. В торговом центре работал только продуктовый магазин, и войти туда посетителям можно было только с одной стороны здания. Деньги инкассатор выносил через чёрный вход. В темное время суток там практически нет прохожих и очень плохое освещение. А еще постоянный шум машин напротив Ленинградское шоссе. Все это было на руку преступнику. Скорее всего, он тщательно разрабатывал план.

Видео с камер наблюдения сейчас изучают следователи. Проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. Возможно, все это поможет в установлении личности и задержанию преступника.

Виктор Прокушев, Олег Лапшов, Алексей Степанов-Молодов. "ТВ Центр".