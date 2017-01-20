Госдума ратифицировала соглашение по "Турецкому потоку"

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Депутаты нижней палаты парламента утвердили соглашение по газопроводу "Турецкий поток. Парламентарий Леонид Слуцкий отметил, что теперь законопроект перейдет в Совет Федерации, где его планируют рассмотреть 1 февраля. Газопровод должен пройти через акваторию Черного моря по европейской части Турции до границы с Грецией.

Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение по газопроводу "Турецкий поток". Теперь этот законопроект переходит в Совет Федерации, который планирует его рассмотрение на заседании 1 февраля. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это инфраструктурно-значимый проект для сотрудничества в газовой сфере России с европейскими странами и, прежде всего, Турцией", - приводит слова Слуцкого ТАСС.

Ранее сообщалось, что законопроект о ратификации соглашения по "Турецкому потоку" в первом чтении рассмотрят в Госдуме. Цель документа - создать благоприятную правовую базу для строительства и эксплуатации морских и наземных участков новой газовой системы.

Согласно проекту, газопровод пройдёт через акваторию Чёрного моря по европейской части Турции до границы с Грецией. Топливо будут поставлять по двум нитям, общей протяжённостью более тысячи километров. Первая предназначена для турецких потребителей, вторая - для европейского рынка.

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