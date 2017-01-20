Из-за закрытия фабрики Roshen в Липецке работу потеряют почти 700 человек

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Липецкий центр занятости получил оповещение о сокращении 697 работников фабрики Roshen в городе. Эта процедура пройдет с апреля по декабрь 2017 года в связи с закрытием фабрики.

Закрытие фабрики Roshen в Липецке приведет к сокращению 697 работников. Как сообщает ТАСС, соответствующие документы получил городской центр занятости. Там добавили, что массовое сокращение произойдет с апреля по декабрь 2017 года.

В центре добавили, что кадровое управление фабрики вовремя дало информацию об этих мерах. "Все компенсации, полагающиеся по Трудовому кодексу, люди получат в срок", - сказала исполняющая обязанности директора областного центра занятости населения Инна Бойкова.

Ранее в пятницу стало известно, что корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России. Решение было принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства запланирована на апрель 2017 года.