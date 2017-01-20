В заваленном лавиной отеле в Италии нашли 6 выживших

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Шестерых выживших обнаружили спасатели под завалами отеля в центре Италии. В результате схода лавины здание было накрыто снегом и частично разрушилось. Ранее сообщалось, что в отеле на момент происшествия находились 30 человек.

Под завалами горного отеля Rigopiano di Farindola в провинции Абруццо, который в среду был накрыт снежной лавиной, обнаружили шестерых выживших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Итальянские власти пока не подтверждают эту информацию.

Спасательно-поисковые работы шли всю ночь. В момент чрезвычайного происшествия в здании отеля, которое оказалось частично разрушено и завалено снегом, находились 30 человек. В официальном списке погибших пока числятся два человека, тела которых были извлечены в четверг.

Провинция Абруццо 18 января оказалась в эпицентре серии землетрясений. Из-за подземных толчков с гор сошла снежная лавина и накрыла отель. Как сообщало агентство Reuters, спасатели нашли под завалами 30 человек. По данным Ростуризма, граждан России не было среди постояльцев отеля.

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