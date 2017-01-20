Песков призвал не считать Трампа "нашим" человеком

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считать Дональда Трампа "нашим" человеком - большая ошибка. По его словам, избранный президент США, это "человек американский".

Утверждения, что избранный президент США Дональд Трамп является "нашим" человеком" – большая ошибка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".

"Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки. Наверное, самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов полагать, что это наш человек", - приводит его слова ТАСС.

В пятницу, 20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация Дональда Трампа. Церемония начнется в полдень по местному времени (в 20:00 по московскому).

Ранее издание The New York Times сообщило, что американские спецслужбы начали расследование возможных связей членов команды Трампа с Россией.

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