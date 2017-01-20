Задержанного в Испании россиянина подозревают в создании вредоносного ПО

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Задержанный в Барселоне российский программист Станислав Лисов подозревается в создании "банковского трояна" под названием NeverQuest для кражи данных кредитных организаций. По данным испанской полиции, Лисов является одним из самых важных российских кибепреступников, которые разыскиваются в США.

Испанский суд решит вопрос об экстрадиции российского программиста Станислава Лисова, если США в течение 33 дней предоставят материалы по его делу, пишет "Русская планета".

32-летний россиянин был задержан 13 января при сотрудничестве с ФБР и разыскивался в США по подозрению в причастности к сети, занимавшейся "компьютерным взломом и мошенничеством с использованием электронных средств". Если испанский суд удовлетворит запрос об экстрадиции, россиянину придется отстаивать свои интересы в американском суде.

В настоящий момент россиянин находится в следственном изоляторе в Барселоне. По словам заведующего консульским отделом посольства России в Испании Андрея Константинова, у задержанного есть возможность совершать звонки, жалоб он не имеет.

Россиянин, как считает испанская полиция, разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest для получения доступа к компьютерам с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и персональных данных. Ущерб от его действий оценили в пять миллионов долларов. Кроме этого, считается, что Лисов - один из самых важных российских кибепреступников, которые разыскиваются в США.

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