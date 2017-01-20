Число выживших при сходе лавины на отель в Италии выросло до 8

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Количество выживших в результате схода лавины на отель в центре Италии достигло восьми человек. Среди них также оказались двое детей. Ранее сообщалось об обнаружении шести выживших под завалами отеля.

Итальянские спасатели обнаружили еще двух выживших под завалами отеля Rigopiano di Farindola в провинции Абруццо, который в среду накрыла снежная лавина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянский Департамент гражданской защиты. В настоящее время число выживших составляет восемь человек, из них двое детей.

Ранее говорилось об обнаружении под завалами отеля шестерых живых людей.

Провинция Абруццо 18 января оказалась в эпицентре серии землетрясений. Из-за подземных толчков с гор сошла снежная лавина и накрыла отель. В момент чрезвычайного происшествия в здании, которое оказалось частично разрушено и завалено снегом, находились 30 человек. В официальном списке погибших пока числятся два человека, тела которых были извлечены в четверг.

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