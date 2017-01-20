Песков: фабрика Roshen в Липецке могла бы продолжать работу

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Фабрика Roshen могла бы не приостанавливать свою работу в Липецке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, этот шаг является "суверенным решением" владельцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке. По его словам, данный шаг является "суверенным решением" владельцев.

"Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают такое решение, это их суверенное решение", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее в пятницу корпорация Roshen объявила, что останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России. Такое решение было принято по экономическим и политическим причинам. Там добавили, что полная остановка производства запланирована на апрель 2017 года.

В связи с прекращением работы фабрики, произойдет сокращение 697 работников. При этом, в управление труда и занятости Липецкой области сообщили, что проблем с их трудоустройством не будет. "Только в Липецке сегодня есть 3500 вакансий", - сказал заместитель начальника управления Виктор Кирей.

По его словам, в управлении накоплен хороший опыт работы в таких ситуациях, так как ранее уже были трудоустроены несколько сотен человек, лишившихся работы из-за предыдущих сокращений на предприятиях Roshen.