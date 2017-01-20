Песков назвал разговоры о смене правительства "традиционной забавой" в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не относиться серьезно к публикациям о скорой смене правительства страны. По его словам, для нашей страны предсказывать отставку кабмина - это "традиционная забава".

Предсказание смены правительства - традиционная забава в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это традиционная наша забава - предсказывать смену правительства: в ближайший понедельник, в ближайший месяц, в ближайшее полугодие. Я не склонен к тому, чтобы предаваться этой забаве", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на политологов о том, что весной 2017 года в России может полностью смениться кабинет министров.

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