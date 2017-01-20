В метро Парижа мужчина с ножом совершил серию нападений на пассажиров

Теги: франция нападение Происшествие

В Париже неизвестный с ножом совершил серию нападений на пассажиров метро. В результате инцидента один человек ранен.

В Париже разыскивают мужчину, напавшего с ножом на пассажиров метро в восточной части города. Неизвестный искал своих жертв на разных станциях, передает ТАСС.

Первое нападение было совершено на станции метро "Рике". Пострадавший получил три удара ножом. Очевидцы оказали раненому первую помощь. В настоящее время он госпитализирован.

Через час на станции "Жак Бонсержан" злоумышленник угрожал напасть еще на одного пассажира, но не выполнил свою угрозу. Спустя еще два часа на станции метро у Восточного вокзала он попытался напасть на двух человек.

В настоящее время французская транспортная полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Ведется поиск злоумышленника. По данным правоохранителей, преступник произвольно выбирал на кого напасть, никто из пострадавших ранее этого человека не видел.