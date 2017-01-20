Лукашенко поручил найти замену российской нефти

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Александр Лукашенко поручил заменить поставки российской нефти альтернативными вариантами. По словам президента Белоруссии, новые маршруты не только проработаны, но и испытаны. В частности, речь идет о доставке нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости найти альтернативы российской нефти в условиях сокращения ее поставок, передает ТАСС. Он уточнил, что "катастрофы нет", однако попросил в ближайшее время вице-премьера доложить о ситуации в нефтегазовом комплексе страны.

Лукашенко напомнил, что в конце 2016 года альтернативные варианты не только прорабатывали, но и тестировали, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что Россия сократит поставки нефти в Белоруссию до четырех миллионов тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора. Белорусская сторона выразила вице-премьеру Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом.

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