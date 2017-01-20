В Кремле прокомментировали слова Чубайса об ужасе в Давосе

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По словам Дмитрия Пескова, Москва не ощущает ужаса на форуме в Давосе, о котором ранее в пятницу говорил глава "Роснано". Пресс-секретарь президента отметил, что в столице все работают нормально.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не ощущает ужаса от вероятных изменений в глобальной политике и экономике. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом он прокомментировал высказывание главы "Роснано" Анатолия Чубайса о том, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе ощущается ужас от глобальной политической катастрофы.

"Мы не знаем как в Давосе, мы - в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем", - сказал Песков.

Ранее в пятницу Чубайс отмечал, что ощущение ужаса присутствует у большинства участников ВЭФ. По его словам, подобная обстановка в Швейцарии наблюдалась лишь в 2009 году во время мирового финансового кризиса.

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