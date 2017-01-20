Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении пункта ВМФ России в Тартусе

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Россия и Сирия подписали документ о расширении пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота в Тартусе и захода военных кораблей в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики.

Россия и Сирия подписали документ о расширении базы российского ВМФ в Тартусе. Соглашение, датированное 18 января, опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе идет речь о расширении территории пункта материального обеспечения ВМФ России в порту Тартус. Также соглашение предусматривает заходы российских военных кораблей в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, как сообщил ТАСС, Россия и Сирия подписали также протокол к соглашению о размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

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