Прокуратура назвала причину взрыва дома в Люберцах

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В прокуратуре Московской области сообщили, что причиной взрыва кислородного баллона в доме в Люберцах стали сварочные работы. ЧП произошло в трехэтажном здании на улице Красной, на первом этаже которого находится сауна, не втором и третьем - офисы. Прокуратура и полиция проводят доследственную проверку.

Взрыв кислородного баллона в трехэтажном здании на улице Красной, на первом этаже которого находится сауна, не втором и третьем – офисы, произошел ранее в пятницу из-за проводившихся там ремонтных работ с использованием сварочного оборудования. Об этом агентству ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.

В ходе проверки, которую проводит Люберецкая городская прокуратура, будет дана оценка законности действий должностных лиц органов местного самоуправления, контролирующих органов, собственников здания и организации, осуществлявшей ремонтные работы. Кроме этого, доследственную проверку по факту взрыва проводит полиция.

Ранее сообщалось, что при взрыве в сауне пострадали два человека. Хлопок был такой силы, что взрывной волной выбило четыре бетонные плиты. В результате этого обрушились конструкции здания.

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