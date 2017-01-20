МИД: в Венесуэле реализуется сценарий "цветной революции"

Теги: Политика мид венесуэла

Политический кризис в Венесуэле должен быть преодолен путем диалога между действующими властями и оппозицией. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России. По данным внешнеполитического ведомства, в стране готовится сценарий "цветной революции".

МИД России заявил о подготовке сценария "цветной революции" в Венесуэле. На Смоленской площади призвали решить политический кризис в стране путем диалога между действующими властями и оппозицией.

"Идет подготовка демонстраций, планируемых на ближайшие дни, которые чреваты – или заранее срежессированы в таком ключе – столкновениями с правоохранительными органами и провоцированием насилия и жертв. Такой "цветной" сценарий, к сожалению, не нов. Его ход и последствия нетрудно просчитать, если вспомнить события, имевшие место в последние годы в ряде других стран мира", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

9 января парламент Венесуэлы объявил Мадуро оставившим свой пост. При этом Верховный суд постановил, что Национальная ассамблея не располагает полномочиями, которые могли бы позволить ей отстранить Мадуро от власти.

На последних выборах большинство мест в парламенте получила оппозиция. Политический кризис разворачивается на фоне экономических проблем, причиной которых стало падение мировых цен на нефть - основной экспортный товар республики.

Читайте также:

Николас Мадуро намерен посетить "братскую" Москву

Верховный суд Венесуэлы встал на сторону Мадуро

Верховный суд Венесуэлы запретил депутатам работать над импичментом Мадуро