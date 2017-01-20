СКР предъявил обвинение владельцу обрушившегося в Бердске конного клуба

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Следственный комитет предъявил обвинение владельцу конного клуба в Новосибирской области, при обрушении крыши которого погибли два человека. По данным СКР, в настоящее время решается вопрос об аресте 47-летнего индивидуального предпринимателя.

Владельцу конного клуба в Новосибирской области, в результате обрушения крыши которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Допрошен и задержан 47-летний индивидуальный предприниматель, арендовавший помещения, расположенные в Новосибирском районе. Сегодня следователем ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, предприниматель арендовал помещения и оказывал услуги развлекательного характера с предоставлением лошадей, в частности прокат лошадей и организацию конным спортом. По версии следствия, обрушение произошло из-за того, что крыша не выдержала массы снежного покрова.

Следователи завершили осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники. В рамках расследования назначена строительно-техническая экспертиза, которая позволить установить точную причину разрушения здания.

Обрушение крыши конного клуба в Бердске произошло в четверг. Погибли два человека – 46-летний тренер и 15-летняя воспитанница. В числе пострадавших - двое несовершеннолетних 2000 года рождения и 41-летняя женщина.

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