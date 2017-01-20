Жертвами схода лавины в Италии стали пять человек

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Жертвами природных катаклизмов на Апеннинах и спровоцированных ими инцидентов считаются не менее пяти человек. Власти уточнили, что один человек погиб в результате схода лавины в Ортолано вскоре после землетрясения, тела двух были найдены под завалами отеля "Ригопьяно" и еще двух человек нашли в районе Терамо.

В результате землетрясений и разгула непогоды в центре Италии погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента гражданской защиты Италии.

Тела двоих людей, считавшихся пропавшими без вести, были обнаружены в районе Терамо, один человек погиб в результате схода лавины в Ортолано вскоре после землетрясения. Официально погибшими также считаются два человека, они попали под лавину в отеле "Ригопьяно".

Во многих горных районах в областях Абруццо, Марке, Умбрия и Лацио сохраняется сложная ситуация, где из-за снежных завалов остаются изолированы и без электричества десятки населенных пунктов.

Ранее правительство Италии выделило дополнительно 30 миллионов евро на ликвидацию последствий землетрясений и снегопадов в центре страны.

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