Обама покинул Белый дом
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Президент США Барак Обама покинул Белый дом перед тем, как передать полномочия избранному главе государства Дональду Трампу, инаугурация которого состоится в пятницу вечером. По традиции, действующий президент оставил преемнику письмо в Овальном кабинете. О содержании послания не сообщается.
Президент США Барак Обама покинул Белый дом перед передачей власти следующему главе государства Дональду Трампу. Об этом сообщили американские телеканалы в ходе прямой трансляции инаугурационного дня в Вашингтоне.
Журналисты успели задать Обаме несколько вопросов в тот момент, когда он покидал Белый дом. В частности, действующего президента попросили сказать пару слов американскому народу.
"Спасибо вам", - сказал Обама.
По традиции действующий президент оставил в Овальном кабинете письмо избранному главе государства. О его содержании не сообщается.
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