Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда

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Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил об отсутствии оснований для переименования проспекта Героев Сталинграда. Специальная рабочая группа пришла к выводу, что данное название не подпадает под действие закона о декоммунизации. В городском совете заявили, что к символике коммунистического режима не относятся названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием фашистских оккупантов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался удовлетворить электронную петицию с предложением переименовать проспект Героев Сталинграда в честь служащего ВСУ Мирослава Мыслы, погибшего в Луганской области. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официальный ответ главы города.

"Для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют", - заявил Кернес.

Как пояснили в Горсовете Харькова, название проспекта не подпадает под действие закона о декоммунизации, так как к символике коммунистического режима не относятся названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов. По данным ТАСС, в городском совете подчеркнули, что освобождение Харькова от фашистов являлось логическим продолжением событий Сталинградской битвы.

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