Эксперты: Госдеп готовит замену Порошенко

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Визит Джо Байдена в Киев, похоже, подтверждает готовность США "слить" Порошенко. В этом уверены многие политологи. Уже никого не удивляет запрос в СБУ об открытии уголовного дела в отношении Порошенко по факту госизмены. Впрочем, запросы в СБУ поступают иногда и почудеснее, удивительная страна генерит подчас такие идеи, что только диву даешься. Поэтому больше верится в версию замены Порошенко, инициированную офисом главного куратора.

Перепутав бизнес-форум с папертью, президент Порошенко - вновь с протянутой рукой. В Давос украинского лидера не звали. Страна уже несколько лет в официальной части не представлена. Зато поля саммита – идеальная возможность засветиться, а заодно и денег попросить. На этот раз сжалилась Швейцария. Дала 100 миллионов долларов. На каких условиях - предпочитают не уточнять, передает "ТВ Центр".

Выпрашивать займы на Давосе - моветон. Инвестиции - пожалуйста, но Петр Порошенко упустил единственную реальную возможность привлечь в страну хоть какой-то капитал. Поставив в очередной раз собственные интересы выше государственных, президент проигнорировал украинский бизнес – завтрак, который для инвесторов, по традиции устраивает миллиардер Виктор Пинчук. Поговаривают, сказались личные счеты: совсем недавно в издании The Wall Street Journal вышло интервью украинского олигарха, в котором он призывает киевскую власть пойти на болезненные компромиссы ради мира. Правда, не все оказались столь принципиальными как Петр Порошенко.

"Туда приехал еще и нынешний мэр Киева Виталий Кличко, который сказал, что он не будет игнорировать завтрак с Пинчуком. И еще один момент - надо помнить, что Пинчук у нас не кто-нибудь, а зять Кучмы, а Кучма у нас не кто-нибудь, а официально делегированный представитель на минских переговорах. Так что вот такая вертута с котятам", - сказал публицист Григорий Кваснюк.

Пришли к Пинчуку и многие депутаты Верховной Рады, фактически показав: они в курсе, что президент теряет доверие населения. За Порошенко сейчас готовы проголосовать лишь 12% украинцев. Когда-то верные единомышленники тоже отвернулись и называют "хромым селезнем". Все бы ничего, но ведь у заокеанских кураторов тоже накопились претензии.

"Американцы недовольны тем, как проходят реформы, вернее, как не проходят реформы в Украине. Они недовольны тремя годами пробуксовки. Они недовольны тем, что огромный кредит доверия всего мира, который был выдан Украине, абсолютно не сработал. Тем, что здесь продолжается коррупция, то есть под громкие заявления о декларировании коррупция растет. Коррупция времен Януковича кажется детским садом по сравнению с послемайданной коррупцией в Украине. Из абсолютно компетентных источников мне известно, что США идут переговоры, на кого поставить после Петро Порошенко", - рассказал журналист Дмитрий Гордон.

Петр Порошенко в новые реалии явно не вписывается. А один из кандидатов на замену, по информации Дмитрия Гордона, Виталий Кличко. Над ним посмеивается вся Украина, но, сидя в мэрском кресле, Кличко более-менее дистанцирован от конфликта на юго-востоке Украины, а значит вызывает меньше негатива. Да и политические амбиции, поговаривают, наличествуют.

В 2014 году от участия в выборах Кличко отказался. По некоторым данным, не сам. Американских кураторов, якобы, смутил уровень интеллекта бывшего боксера. Сегодня это преимущество. Излишне активная и жадноватая марионетка может создавать проблемы, в чем американцы и убедились в последнее время. Впрочем, есть и иной вариант.

Настоящий полковник. Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Ему тоже прочат президентское кресло. Имея на то веские основания, Наливайченко никогда не опровергал информацию, что он агент ЦРУ. Его якобы завербовали еще во время работы генконсулом в Вашингтоне. Говорят, и американское гражданство у Наливайченко имеется и уж точно много собственности в Америке. Также в активе - искренняя ненависть к России.

Есть на пост президента и другие кандидатуры. Их имена Андрей Гордон не называет, хотя и без этого понятно, кто метит в кресло на Банковой.

Тимошенко пересидела нескольких глав государств. Умело приспосабливалась к любым реалиями. Три года оставалась в тени, а теперь железная леди украинской политики, наверняка, жаждет реванша, выстраивая продуманную стратегию.

"От популизма национальному, националистического, она перешла к популизму социалистическому - социальному. Она критикует высокие тарифы, она критикует отмену моратория на продажу земли. Она, действительно поступая очень умно и осторожно, имеет все возможности стать президентом Украины. По крайней мере, сейчас у нее рейтинг подрос и выше чем у Петра Алексеевича Порошенко", - сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Впрочем, на этот раз у Юлии Тимошенко достойный соперник, точнее соперница. Везет постмайданной Украине на железных женщин. Надия - странная, но вроде как честная и принципиальная, полная противоположность хитрой и изворотливой Тимошенко. Слово свое держит. С ненавистными коллегами не церемонится, да и в президенты не прочь податься.

Кто там в президенты крайний, уже и не поймешь. В нынешних реалиях на Украине пост главы государства может занять кто угодно. Фигура это будет скорее техническая. Главное, чтобы распоряжения Вашингтона выполнялись беспрекословно, а уж нужная явка и процент голосов - вещи формальные.

"Украина находится под внешним управлением. У нас лидеры парламентских фракций ходят за инструкциями в посольство США, никто это даже не скрывает", - пояснил Кваснюк.

От политики украинцы устали - требуют зрелищ. В Вашингтоне это понимают. Ставку по словам того же Гордона делают на популярность. В итоге среди американских протеже называют и богатейшего артиста Украины - солиста музыкального коллектива "Океан Эльзы" – Святослава Вакарчука. Только за прошлый год он заработал почти четыре миллиона долларов. Группа собирает стадионы, Вакарчук патриотичен донельзя.

Теперь Вакарчук не только поет, но и раздает интервью. Как политик, а не музыкант. В 2015 он стал стипендиатом американской программы Yale World Fellow. В Штатах изучал политику, экономику, мировую историю. Он вполне может играть роль президента, причем играть так, чтобы нравилось публике.

Многотысячный зал млеет, как млеют и поклонники другого украинского президента, киношного - Василия Петровича Голорободько, такой, мол, лидер стране и нужен.

За кадром Голобородько известен как шоумен Владимир Зеленский. Многие думают, что разговоры о его намерении стать "гетманом Украины" - очередная хохма. Зря, в современных политических реалиях, когда мир меняется, на Украине возможно все.

Матвей Шестаков, Владимир Черных, Татьяна Каминская. "В Центре Событий".

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