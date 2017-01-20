В Вашингтоне произошли столкновения противников Трампа с полицией

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В столице США произошли столкновения противников избранного президента Дональда Трампа с полицией. Агрессивно настроенные протестующие начали бить стекла в магазинов, офисов и автомобилей. В частности, были разгромлены отделение Bank of America и одна из закусочных McDonalds.

В Вашингтоне произошли столкновения противников избранного президента США Дональда Трама с полицией. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, агрессивно настроенные протестующие начали бить стекла магазинов, офисов и автомобилей. В частности, были разгромлены отделение Bank of America и одна из закусочных McDonalds. Полиция применила слезоточивый газ.

Аналогичные столкновения имели место накануне. Подробнее о протестном движении против инаугурации Дональда Трампа в репортаже программы "В центре событий".

Пурпурная революция – это то, чего американцы ждали меньше всего. До сих пор считалось, что США – это единственная страна, которая защищена от цветных революций. Потому что именно там живет товарищ Джордж Сорос – главный специалист по госпереворотам и их спонсор. Спонсировал Сорос и Хилари Клинтон, а она подвела – проиграла выборы. И теперь 86-летний миллиардер, похоже, решил пойти ва-банк, и поставил на кон не только свои миллиарды, но и спокойствие США. Цель одна – свергнуть Дональда Трампа. Причем свергуть оригинальным способом – объединив в протестное движение демократов и республиканцев, смесь голубого и красного. Отсюда и пурпурный – тот цвет, в котором Хиллари Клинтон после поражения на президентских выборах стала часто появляться на официальных мероприятиях.

Митингующие оказались на улицах Вашингтона и других городов не случайно, а по контракту. Есть такая профессия – на майдан выходить. За агитацию против Трампа платят 50 долларов в час – это почти в три раза больше, чем получает рядовой американец – например, продавец в магазине. И, кстати, опубликовали эту информацию американские журналисты, а не российские, и даже не хакеры.

"Предложение предполагает ежемесячный гонорар в размере $2500 плюс стандартную таксу $50/час до тех пор, если вы принимаете участие как минимум в шести событиях в год. Предлагается также медицинская страховка, которая включает офтальмолога и стоматолога для тех, кто задействован во всех мероприятиях", - сообщили американские СМИ со ссылкой на рекламу в нескольких городах.

За что платят такие деньги, узнал проект "Веритас" – тоже американский. Журналисты выложили в сеть видео, на котором активисты протестных групп рассказывают своим товарищам, как именно надо будет срывать инаугурацию.

"Утром одновременно блокируем пункты пропуска и устраиваем на них столпотворение. Мы хотим заблокировать все ключевые точки в городе", - планировали активисты.

Также протестующие планировали испортить инаугурационный бал, запустив автоматическую систему пожаротушения. Самые отважные собирались приковать себя цепями к поездам метро.

"Что мы наблюдаем в Соединённых Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены, и они завершились убедительной победой господина Трампа. Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - заявил недавно президент России Владимир Путин.

Причем стратегию по свержению Трампа начали разрабатывать сразу же после объявления итогов президентской гонки. В Вашингтоне в срочном порядке прошла закрытая конференция. Джордж Сорос и другие спонсоры демократической партии три дня придумывали, как не допустить победы Трампа на выборах уже в 2020 году. Но для начала, как его стреножить в первые сто дней президентского срока.

"Запланированные меры в первые сто дней президентства избранного президента Дональда Трампа являются ужасающим нападением на достижения президента Обамы и наше прогрессивное видение равноправного и справедливого государства", - говорится в материале с заголовком "Первые 100 дней Трампа".

А на этой неделе миллиардер Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе публично оскорбил Трампа и предрек ему незавидное будущее.

"Я бы охарактеризовал Трампа как обманщика и афериста. И он мог бы стать диктатором, но ему помешают - прежде всего, Конгресс", - заявил он.

"Они проиграли прошлое десятилетие, а теперь боятся, что Трамп их начнет призывать к ответу. Трамп сказал вещь, которая для элиты ужасающа – он сказал, что прошлая администрация осуществила криминальную агрессию против Югославии, Ирака и Ливии. А вся элита их поддерживала. Можете представить, как чувствует себя эта элита? И не только демократическая, но и республиканская", - отметил декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

"Не исключено, что демократы планируют подключить общественность других стран, главным образом – европейских. Как мы видим, значительная часть европейских элит настроена антитрамповски. И вот здесь, как бы, задача состоит в одном – организовать вот этот широкий внутри и внешнеполитический фронт с тем, чтобы, я еще раз подчеркиваю, парализовать деятельность такой администрации", - предположил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Европейская общественность уже начала подключаться. Например, на этой неделе ранее уважаемый старейший британский телеканал BBC показал в эфире фильм "Трамп: кандидат Кремля?". В течение 30 минут журналист Джон Суини пытался доказать, что Трамп – любитель московских проституток, и поэтому Россия может его шантажировать.

"Знаете, я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это. Люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, – хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Кстати говоря, Россия постоянно имеет дело с такими людьми, с нашими оппонентами. Но то, что такие методы используются против избранного президента США – это, конечно, уникальный случай, такого ещё никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США", - прокомментировал Путин появление подобных слухов.

До сих пор в Америке была одна замечательная политическая традиция - первые сто дней пребывания нового президента у власти считались медовым месяцем. Оппозиционная партия воздерживалась от критики и давала президенту спокойно работать над программой. Но для Трампа первые 100 дней, похоже, будут самыми тяжелыми в его жизни. Например, Конгресс затягивает утверждение кабинета министров, а, по сути, парализует деятельность новой администрации. Трамп уже президент, но до сих пор не знает, кто точно войдет в его команду.

"Конгресс, обе палаты представителей, сенат будут делать всё возможное, чтобы если его не подвергнуть импичменту, по крайней мере, мешать проводить революционные реформы", - отметил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Эксперты даже говорят, что Трамп должен воспринимать предвыборную гонку как разминку перед битвой с Конгрессом и всеми теми, кто не сможет спокойно пережить его победу. Наверняка, спецслужбы уже сочиняют очередные доклады про псевдо-хакеров, пропихнувших миллиардера в президенты. Бывшие любовницы Трампа уже начали писать книги о его похождениях. А Хиллари Клинтон вместе с Джорджом Соросом покупают пурпурные наряды. Но, кажется, Дональд Трамп, по крайней мере сейчас, всё это игнорирует. Он сосредоточен на главном, и уже даже придумал слоган на выборы-2020: "Сохраним Америку великой".

Вера Щирова, Артем Данцевич, Екатерина Симанович, "В центре событий"