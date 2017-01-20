В жилом доме под Парижем произошел взрыв
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В пригороде Парижа произошел взрыв в жилом доме. По данным СМИ, пострадали по меньшей мере два человека. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. На месте происшествия работают спасатели. Три соседних дома эвакуированы.
В пригороде Парижа произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Инцидент произошел в городе Булонь-Бийанкур. На месте происшествия работают спасатели. Жители трех соседних домов эвакуированы.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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