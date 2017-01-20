В подмосковном Чехове рейсовый автобус столкнулся с пятью автомобилями
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В результате ДТП с участием рейсового автобуса и пяти автомобилей в подмосковном Чехове пострадали девять человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и несколько бригад скорой помощи.
В результате крупной аварии в подмосковном Чехове пострадали девять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Московской области.
"Рейсовый автобус совершил столкновение с пятью автомобилями на улице Московская в городе Чехове. В результате аварии пострадали девять человек", - говорится в сообщении.
По данным полиции, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и несколько бригад скорой помощи.
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