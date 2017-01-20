Шипулин взял золото в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону

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Антон Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянской Антхольце. Он преодолел 20-километровую дистанцию с одним промахом на четырех огневых рубежах. Для 29-летнего спортсмена эта победа стала первой в личных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира.

Российский биатлонист Антон Шипулин улучшил свои позиции в общем зачете Кубка мира после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Набрав 500 баллов, он поднялся с третьего на второе место, передает "Интерфакс".

Шипулин преодолел дистанцию за 50 минут 38,1 секунды, допустив один неточный выстрел на четырех огневых рубежах.

Второе место в гонке занял лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад, на счету которого два промаха. Третье время показал украинский биатлонист Сергей Семенов.

Для Шипулина эта победа стала первой в личных соревнованиях в розыгрыше Кубка мира-2016/17.