Более 200 человек эвакуировано из-за пожара из НИИ им. Бурденко

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Пожар на крыше здания НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в Москве локализован, сведений о пострадавших нет. Ранее из больницы эвакуировали более 200 человек. В их числе есть больные, которым из-за пожара было прервано проведение операций.

Пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в Москве локализован. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сведений о пострадавших нет.

ЧП произошло на крыше 14-этажного лечебного корпуса. Площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания в операционной.

НИИ Бурденко горит pic.twitter.com/c4ktmqIpcA — Andrey Yashchenko (@a_yashchenko) January 20, 2017

Ранее на месте происшествия создан оперативный штаб по ликвидации пожара. Экстренные службы принимают меры для размещения выведенных из здания людей.

Сотрудники МЧС и администрация больницы эвакуировали из лечебного здания более 200 человек. В их числе есть больные, которым из-за пожара было прервано проведение операций.

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