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Избранный вице-президент США Майкл Пенс принял присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне. Таким образом, он вступил в должность.

Избранный вице-президент США Майкл Пенс вступил в должность. Он произнес клятву и принял присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне.

По данным ТАСС, Пенс стал 48-м вице-президентом США. Он принес присягу на ступенях Капитолия, положив левую руку на Библию, которую держал перед ним член Верховного суда Кларенс Томас.