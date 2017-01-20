Дональд Трамп официально стал президентом США
Дональд Трамп принял присягу на верность конституции и стране во время торжественной церемонии инаугурации в Вашингтоне. Республиканец официально вступил в должность 45-го президента США.
В США официально начался первый срок полномочий 45-го президента США Дональда Трампа, передает "ТВ Центр".
"Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", - произнес он.
Президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени и в этот же момент в должность вступил избранный президент.
Согласно традиции, Трамп принес президентскую присягу перед зданием Капитолия в присутствии председателя Верховного суда США. Перед ним аналогичную процедуру прошел вице-президент Майкл Пенс.
Трамп давал клятву на так называемой Библии Линкольна – издании, которое использовал для клятвы на своей инаугурации Авраам Линкольн. На ней же восемь лет назад давал клятву Барак Обама.
Читайте также:
В Вашингтоне произошли столкновения противников Трампа с полицией