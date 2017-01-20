В МАК сообщили о повреждении черных ящиков разбившегося в Бишкеке Boeing

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В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что полученные накануне черные ящики разбившегося в Бишкеке Boeing-747 имеют значительные повреждения. Интерфейс параметрического черного ящика восстановлен, информация скопирована. В настоящее время восстанавливается интерфейс речевого самописца.

В Межгосударственном авиационном комитете сообщили о повреждениях бортовых самописцев разбившегося в Бишкеке грузового Boeing 747-412 TC-MCL. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАК. Черные ящики были доставлены в комитет накануне.

"Поступившие самописцы имеют значительные механические повреждения и следы воздействия высокой температуры. В связи с этим, воспроизвести информацию штатным способом не представилось возможным", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МАК сообщили, что модули памяти были извлечены из защищенных накопителей совместно со специалистами Турции, США и Кыргызской республики. Эксперты также провели совместный осмотр модулей. Специалисты также выполнили работу по восстановлению интерфейса памяти параметрического самописца.

"Информация считана. Предварительный анализ показал, что информация об авиационном происшествии имеется", - отметили в МАК.

В настоящее время проводятся работы по восстановлению интерфейса речевого самописца. Кроме того, комиссия продолжает работать на месте происшествия.

"В работе Комиссии принимают участие уполномоченные представители Национального комитета по безопасности на транспорте (NTSB) США и Комитета по расследованию происшествий (КАIK) Турции, а также советники – специалисты NTSB, FAA, Boeing, KAIK и авиакомпании "myCARGO", - добавили в комитете.

Катастрофа произошла утром 16 января. Грузовой Boeing, арендованный турецкой авиакомпанией, направлялся в международный аэропорт "Манас" для дозаправки. Воздушное судно рухнуло на дачные участки в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате крушения самолета погибли 38 человек. МВД Киргизии исключило версию теракта на борту лайнера.

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