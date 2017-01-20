Дональд Трамп выступил с первой речью в должности президента США
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Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи обещал не навязывать американский образ жизни другим странам и руководить страной, основываясь исключительно на интересах американцев. Он завершил свою речь лозунгами: "Америка – в первую очередь!" и "Сделаем Америку снова великой!"
Дональд Трамп вступил в должность президента США. В своей инаугурационной речи он заявил, что впредь "на первом месте будет только Америка", передает "Интерфакс".
"Мы передаем власть от Вашингтона, округ Колумбия, возвращаем ее вам - народу", - сказал новый американский лидер.
Трамп пообещал "вернуть американцам работу и восстановить страну руками американцев и трудом американцев". Новый президент США также дал обещание восстановить инфраструктуру, промышленность, новые технологии и армию.
Трамп выступил против того, чтобы навязывать американский образ жизни другим странам. "Пусть он лучше будет примером для остальных. Мы будем светить тем, кто последует за нами", - сказал Трамп.
При этом он обещал руководить США, основываясь исключительно на интересах страны. "Мы защищали границы других стран, пока отказывались защищать собственные. Это право любой нации - ставить свои интересы на первое место", - добавил он.
"Мы сделаем так, что Америкой снова будут гордиться. И да, сделаем Америку снова великой!" - этими словами Трамп завершил свою первую речь в должности президента.
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