Дональд Трамп выступил с первой речью в должности президента США

Теги: В мире сша президент трамп

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи обещал не навязывать американский образ жизни другим странам и руководить страной, основываясь исключительно на интересах американцев. Он завершил свою речь лозунгами: "Америка – в первую очередь!" и "Сделаем Америку снова великой!"

Дональд Трамп вступил в должность президента США. В своей инаугурационной речи он заявил, что впредь "на первом месте будет только Америка", передает "Интерфакс".

"Мы передаем власть от Вашингтона, округ Колумбия, возвращаем ее вам - народу", - сказал новый американский лидер.

Трамп пообещал "вернуть американцам работу и восстановить страну руками американцев и трудом американцев". Новый президент США также дал обещание восстановить инфраструктуру, промышленность, новые технологии и армию.

Трамп выступил против того, чтобы навязывать американский образ жизни другим странам. "Пусть он лучше будет примером для остальных. Мы будем светить тем, кто последует за нами", - сказал Трамп.

При этом он обещал руководить США, основываясь исключительно на интересах страны. "Мы защищали границы других стран, пока отказывались защищать собственные. Это право любой нации - ставить свои интересы на первое место", - добавил он.

"Мы сделаем так, что Америкой снова будут гордиться. И да, сделаем Америку снова великой!" - этими словами Трамп завершил свою первую речь в должности президента.

Читайте также:

Дональд Трамп: что нужно знать о 45-ом президенте США

Дональд Трамп официально стал президентом США

В Вашингтоне произошли столкновения противников Трампа с полицией