Трамп пообещал "стереть с лица земли" террористов "Исламского государства"

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45-й президент США Дональд Трамп, выступая с речью после инаугурации, дал обещание ликвидировать радикальный исламский терроризм. Он также сказал, что сделает все, чтобы "стереть с лица земли" группировку "Исламское государство".

Радикальный исламский терроризм будет ликвидирован. Об этом заявил Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи. Он пообещал "стереть с лица земли" террористическую группировку "Исламское государство" (деятельность запрещена в России – прим. ред.).

We will reinforce old alliances and form new ones – and unite the civilized world against Radical Islamic Terrorism, which we will eradicate completely from the face of the Earth! Опубликовано Donald J. Trump 20 января 2017 г.

Президент подчеркнул необходимость сохранения единства США. "Когда Америка едина, ее не остановить", - цитирует его ТАСС. Трамп заверил, что вооруженные силы страны "сберегут Америку".

Во время избирательной кампании он также неоднократно выступал с резкой критикой политики администрации Барака Обамы на Ближнем Востоке. Трамп, в частности, возлагал на своего предшественника частичную ответственность за появление ИГ.

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