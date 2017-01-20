Белый дом: мы не позволим другим странам превзойти США по военной мощи

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Новая администрация США будет стремиться к наиболее высокому уровню боевой готовности страны. В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты не могут позволить другим странам превзойти их по военной мощи.

Соединенные Штаты намерены наращивать боевой потенциал страны. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на администрацию вступившего в должность президента США Дональда Трампа.

"Наша военная сила нуждается в любых активах, которые есть в ее распоряжении, чтобы защитить Америку. Мы не можем позволить другим нациям превзойти нашу военную мощь. Администрация Трампа будет стремиться к наиболее высокому уровню боевой готовности", - говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома.

В сообщении также говорится, что новый президент закончит оборонный секвестр и представит Конгрессу новый бюджет с изложением плана по восстановлению военного потенциала США. В Белом доме отметили, что обеспечат военных руководителей страны средствами для планирования будущих оборонных нужд.

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