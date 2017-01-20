Трампу передали ядерный чемоданчик

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Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. У стен Капитолия Трамп принёс присягу и стал 45-м главой Соединенных Штатов Америки. В своей первой речи он пообещал вернуть власть из рук вашингтонских политиков американскому народу, создать для граждан рабочие места и общими усилиями вновь сделать Америку великой.

Чтобы занять лучшие места в специальных зрительских зонах, люди становились в очередь еще ночью, отмечает "ТВ Центр". Попасть на инаугурацию не только сложно, но и дорого. Оргкомитет раздал всего 250 тысяч бесплатных билетов. Но они тут же появились в интернете за 15 тысяч долларов. Меры безопасности повышенные - в центре два оцепления и пункты проверки. Повсюду пропускной режим. Автомобильное движение было перекрыто в сотнях кварталах. За порядком следили около 30 тысяч полицейских и представителей спецслужб. В 8:00 по Вашингтону Трамп лично, по сути, отдал команду начинать шоу.

"Все начинается сегодня! Увижу вас в 11:00 на инаугурации. Движение продолжается - работа начинается", - написал Трамп в своем Twitter.

Этот день по традиции начинается с утренней молитвы в церкви через дорогу от Белого дома. В этом году службу провел пастор-баптист Роберт Джеффресс. В США у него скандальная репутация. Священник известен критикой католиков, евреев, мусульман, геев и Обамы. Богослужение продлилось почти час.

Из церкви святого Иоанна Трамп и будущий вице-президент Пенс с супругами отправились в Белый дом. Расстояние – меньше 400 метров, но все передвижения только на лимузине. Писали, что для Трампа разработали новую модель. В бронированном автомобиле есть якобы запас оружия, крови на случай переливания, и даже пушки со слезоточивым газом, чтобы разгонять оппонентов. На пороге Белого дома будущих хозяев встретила чета Обама. Мелания Трамп пришла с подарком. По коробке журналисты сразу предположили, что внутри колье от Тиффани. Мишель Обама явно была смущена, на помощь ей пришёл муж. Фото на память, затем 15 минутное чаепитие.

Пока Трампу передавали ядерный чемоданчик и новый служебный телефон Капитолийский холм погружался в атмосферу праздника. Только в Вашингтоне за инаугурацией наблюдали около миллиона человек. Сотни тысяч зрителей на трибунах, конгрессмены и сенаторы в кулуарах. Среди приглашённых три экс-президента: Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон с супругой Хиллари. В 10:30 один за другим из Белого дома отъехали кортежи президентов со свитой. Главные действующие лица – в последнем автомобиле. По протоколу Обама сидит справа, Трамп – слева. На улице шёл дождь, создавая некую интригу. Накануне Трамп в очередной раз пошутил про свою прическу.

"Если волосы намокнут, - заявил безнесмен, - то люди, наконец, поймут, что это не парик".

Впрочем, в этот день Трампу было не до шуток. То ли волновался, то ли клятву заучивал – ни единой улыбки до выхода на сцену.

Показав большой палец и поблагодарив собравшихся, Трамп вышел на западную лестницу Капитолия, пожал руки коллегам, поцеловал свою жену и супругу Обамы и поприветствовал собравшихся. Для присяги Трампу подготовили сразу два экземпляра Библии - семейную, доставшуюся ему от матери, и ту, что использовал Авраам Линкольн, которого бизнесмен считает своим кумиром.

"Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", - произнес избранный глава государства текст клятвы.

В отличие от Обамы Трамп с первого раза точно повторил текст клятвы без ошибок и запинок, после чего перешел к торжественной речи, которую многие называют программной. Трамп – третий президент, который отказался от услуг спичрайтера и самостоятельно написал свой текст. По длительности речи эксперты обычно предсказывают стиль правления будущего лидера. Краткие политики принимают быстрые решения. Многословные – непоследовательны и медлительны. У Трампа речь оказалась не самой короткой. За 16 минут он успел обрушиться с критикой на своих предшественников и пообещал восстановить величие Америки.

"Благодарю Барака и Мишель Обаму за помощь в передаче власти. Сегодня мы передаем власть и возвращаем ее вам. Слишком долго небольшая группа людей в Вашингтоне держала власть в своих руках. Но они не создавали новые рабочие места, их победы не стали вашими победами. Но сегодня все меняется. Это ваш день. И Соединенные Штаты Америки - это ваша страна", - обратился Трамп к американцам.

Дональд Трамп, как и в своей предвыборной программе, в очередной раз подтвердил, что намерен больше внимания уделять внутренним проблемам и борьбе с терроризмом, а не вмешиваться в дела других государств, навязывая им свою политику.

"На протяжении десятилетий мы работали на благо других стран, чужих производств, вооружали чужие армии и защищали чужие границы. Мы потратили триллионы долларов за рубежом, в то время как экономика нашей страны начала разрушаться. Шаг за шагом нашу страну начали покидать производства, и никто не подумал об оставшихся без средств к существованию рабочих, об обедневшем среднем классе, чье богатство было разбросано по всему миру. Но теперь это закончится", - пообещал новый президент США.

Пока политики анализировали слова Трампа, журналисты уже вовсю обсуждали светские новости. Например – стоимость церемонии. По разным данным, речь идет о сумме около 200 миллионов долларов. В основном это деньги спонсоров, а также от продажи билетов и сувениров с символикой Дональда Трампа. Еще одна интересная деталь, на которую всегда обращают внимание – кто теперь будет одевать первую леди Белого Дома. Тем более, что предыдущие модельеры отказались сотрудничать с семьей Трампа. Мелания пришла на церемонию в достаточно традиционном для Америки небесно-голубом костюме от Ральфа Лорена. Обсуждали и отсутствие на инаугурации звезд первой величины. Большинство из них поддерживали Хилари Клинтон. Еще больше вопросов вызвал выбор исполнительницы гимна. Ей стала 16 летняя Джеки Иванко, финалистка конкурса "Американские таланты". Впервые гимн доверили петь столь юной особе.

Неотъемлемая часть церемонии – большой парад с выступлением президентского военного оркестра. После этого Обама попрощался с коллегами, сел в вертолет и отправился на военную базу, а оттуда в отпуск. Для Дональда Трампа этот день еще не закончился. Впереди ужин, где будут североатлантические омары и говядина на гриле в темном шоколаде с можжевеловым соусом. Затем балы. Правда этот день у Трампа не только праздничный, но и рабочий. В его администрации уже подготовили более двухсот документов на подпись.

Начало новой политической эпохи в США не обошлось без массовых акций протеста. Активисты вышли на улицы во всех крупных городах США. В Вашингтоне люди в черных масках громили витрины магазинов и били машины пытаясь сорвать инаугурацию. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Массовые акции протеста прошли минувшим вечером в Нью-Йорке. Тысячи людей вышли на марш против избранного народом президента. Во главе – мэр города Билл де Блазио – давний оппонент Трампа, особенно по вопросам миграции. На сцене – всемирно известные представители шоу-бизнеса, которые в ходе президентской кампании поддерживали Хилари Клинтон.

"Теперь мы не будем молчаливым большинством. Мы будем возвышать наш голос, и будем работать каждый день до тех пор, пока он не сложит свои полномочия. Я не думаю, что это займёт все четыре года", - заявил режиссер Майкл Мур.

Церемония обычно длится три дня. Первые мероприятия начались еще накануне. Не обошлось без казусов. Концерт в честь инаугурации завершился салютом. Вот только вместо привычного и запланированного USA, в небе над Вашингтоном появились загадочные буквы USR. Многие расшифровали надпись, как "Соединённые Штаты...России" и, как всегда, обвинили вездесущих "российских хакеров". Впрочем, будет ли это дело передано в ЦРУ пока неизвестно.

Никита Васильев, Сергей Псурцев, Илья Титов, "ТВ Центр"